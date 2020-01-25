Про це повідомила пресслужба SkyUp.

“Вже з травня ми полетимо на Крит, Корфу та Закінф із найбільших міст України”, – йдеться в повідомленні.

Рейси на Крит відкриють з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, а на Корфу на Закінф – лише з Києва.

Вартість квитків стартує приблизно з 2,8 тисяч гривень, а в середньому становить 3,5-4 тисячі гривень в один бік з багажем.

Очікується, що перші перельоти з Києва до Криту відбудуться наприкінці квітня. Рейси зі Львова плануються з 2 травня, із Запоріжжя – з 3 травня, з Одеси – з 19 травня, з Харкова – з 2 травня.

Рейси на Корфу плануються з 30 травня, на Закінф – з 31 травня.