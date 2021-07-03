Словаччина продала Росії більшу частину її вакцини проти коронавірусу Sputnik V, оскільки громадський інтерес до препарату залишається низьким.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зокрема, Словаччина продала назад 160 тисяч з 200 тисяч доз.

Зазначається, що Росія викупила препарат за тією ж ціною, за якою він був проданий – $ 9,95 за дозу.

Купівля Словаччиною Sputnik V обернулася політичним фіаско для тодішнього прем’єр-міністра Ігоря Матович, який купив вакцину, не сказавши про це своїм партнерам по коаліції і опозиції.

Він був змушений піти у відставку через політичну кризу, хоча повернувся в кабінет міністрів після перестановок на посаді міністра фінансів.

Агентство щодо ліків Словаччини SUKL відмовилося дати рекомендацію щодо використання Sputnik V, пославшись на недостатні дані виробника.

Зрештою, уряд минулого місяця дозволив використовувати цю вакцину для тих, хто вважає за краще її іншим вакцинам, зареєстрованим в ЄС, але суспільний інтерес був набагато нижче, ніж очікувалося.

Словаччина – друга після Угорщини країна ЄС, яка застосувала російську вакцину.