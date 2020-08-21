Уряд Словенії оновив список країн "червоної зони", що передбачає 14-денну самоізоляцію для громадян. Україна потрапила в цей список.

Оновлений список опублікували на сайті уряду Словенії.

Згідно з рішенням уряду Словенії, громадяни, які приїдуть в їх країну з “червоної зони”, зобов’язані пройти 14-денну ізоляцію. Виняток із правил поширюється на громадян, у яких є вид на проживання в Словенії або нерухомість в цій країні.

Нові правила почали діяти в п’ятницю, 21 серпня.

Всього в список “червоної зони” увійшли 74 країни.

У “зеленому списку” – 19 країн.

Транзит через країну дозволено тільки протягом шести годин. Якщо людину пропускають на кордоні для транзиту – про це повідомлять в МОЗ. При цьому, негативний тест на коронавірус не потрібен.