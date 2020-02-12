До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до Міністерства юстиції України про заборону вживання слова "слуга" в назві партії "Слуга народу".

Про це поінформували в прес-службі суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Міністерства юстиції України, третя особа – політична партія “Слуга народу” про заборону вживання слова “слуга” у назві партії”, – йдеться в повідомленні.

Позивач, ім’я якого не називається, просить зобов’язати Мін’юст ухвалити індивідуальний правовий акт щодо вказаної політичної сили, щоб обмежити і заборонити вживання, використання, “антисоціального і комуністичного слова “слуга”.

Позивач також просить суд визнати “бездіяльність Мін’юсту щодо несвоєчасного вчинення дій із обмеження, заборони застосування/використання слова “слуга” в назві і діяльності” партії “Слуга народу”.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.