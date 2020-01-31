Невідомий позивач звернувся до Окружного адміністративного суду Києва, щоб зобов'язати Міністерство юстиції в судовому порядку заборонити діяльність партії "Слуга народу".

Про це повідомили в прес-службі суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Міністерства юстиції України. Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо нездійснення контролю за діяльністю партії “Слуга народу” в частині дотримання нею вимог Закону України “Про політичні партії в Україні” та свого статуту”, — йдеться в повідомленні.

Також в суді поінформували, що одна з вимог позивача — зобов’язати Мін’юст звернутися до адміністративного суду з позовом про заборону діяльності політичної партії “Слуга народу”.

“Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі”, — додали в ОАСК.