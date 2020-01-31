Про це повідомили в прес-службі суду.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Міністерства юстиції України. Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо нездійснення контролю за діяльністю партії “Слуга народу” в частині дотримання нею вимог Закону України “Про політичні партії в Україні” та свого статуту”, — йдеться в повідомленні.
Також в суді поінформували, що одна з вимог позивача — зобов’язати Мін’юст звернутися до адміністративного суду з позовом про заборону діяльності політичної партії “Слуга народу”.
“Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі”, — додали в ОАСК.
- Раніше повідомлялося, що рівень підтримки партії “Європейська солідарність” виріс в 1,5 рази, а у “Голоси” – просів більш, ніж на 50%. У той же час рейтинги “Слуги народу”, ОТЗЖ і “Батьківщини”, згідно з дослідженням, не змінилися в порівнянні з результатами на виборах до Верховної Ради 21 липня.