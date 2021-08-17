Народна депутатка з фракції "Слуги народу" Оксана Гринчук задекларувала автівку — Infiniti QX50. Утім, авто було позначене як "сільськогосподарська техніка", а його вартість занижена орієнтовно у 2,2 раза.

Відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані нардепки з’явилося в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Занижена вартість

Оксана Гринчук повідомила, що 25 липня поточного року придбала автомобіль Infiniti QX50 2016 року виробництва за 212 770 гривень.

На профільних сайтах з продажу легкових автомобілів можна знайти безліч оголошень про продаж Infiniti QX50 2016 року виробництва. До прикладу, на “АвтоРІА” станом на 17 серпня розміщено півтори десятки оголошень.

Ціни на таке саме авто, що й у Гринчук, коливаються від $17 до $23,5 тисяч — залежно від стану, пробігу, того, чи потрапляло авто в ДТП тощо.

Офіційний курс гривні до долара США 25 липня (зазначений день придбання авто) складав 27,1915. Відповідно, Гринчук нібито придбала авто за $7 825. Це нижче за ринкову вартість щонайменше у 2,2 раза.

Infiniti — сільськогосподарська техніка?

Причина, за якої нардепка оформила автівку як сільськогосподарську техніку може критися в податках. Під час продажу сільгосптехніки продавець сплачує 6,5% податків (5% — ПДФО та 1,5% — військовий збір).

У випадку продажу першого за рік авто, продавець не сплачує ПДФО та військовий збір. Але якщо продавець за рік продає два авто – він сплачує 5% ПДФО та 1,5% військового збору. Якщо за рік одна людина продає три та більше авто – то стягується вже не 6,5% податків, а 19,5% (18% — ПДФО та 1,5% — військовий збір).

На сільгосптехніку не розповсюджується це правило – тобто нема різниці скільки було продано одиниць такої техніки, ставка буде однаковою для фізичних осіб – 5% ПДФО та 1,5% військовий збір.

Якщо припустити, що продавець Infiniti QX50 2016 року виробництва продав більше 2-х авто за поточний рік, то з третього він мав заплатити 19,5% від вартості авто. Ця сума склала б майже 41,5 тисячу гривень. Але оскільки авто зареєстровано як сільськогосподарська техніка, то продавець мав сплатити 6,5% від вартості – це 13,8 тисячі гривень. Різниця сплачених податків могла скласти 27,7 тисячі гривень.

Щодо порядку реєстрації легкового автомобіля як сільськогосподарської техніки – #Букви надіслали запит до Держпродспоживслужби, яка займається обліком такої техніки. Також #Букви надіслали запит до самої Оксани Гринчук з проханням прокоментувати ситуацію. На момент публікації матеріалу відповідь отримано не було.

Що ще є в декларації Гринчук?

#Букви додатково проаналізували декларацію Оксани Гринчук за 2020 рік.

Нардепка задекларувала 508 022 гривень заробітної плати, 462 440 гривень компенсації за виконання депутатських повноважень, 236 850 гривень – компенсації за оренду житла, 90 000 гривень – компенсації вартості проїзду по Україні, а також 2 024 гривень кешбеку від АТ “Альфа-Банк” та АТ “Акцент-банк”.

Виходить, що утримання нардепки у 2020 році обійшлось платникам податків в 1 297 312 гривень.

При цьому, Гринчук має суттєві заощадження – 16 000 євро, $30 000 та 490 тисяч гривень готівкових коштів, 13 720 гривень на рахунку в АТ “Акцент-банк” та 31 гривень на рахунку в АТ “Альфа-Банк”.

У власності Гринчук має квартиру площею 65,8 кв.м. в Чернівцях вартістю 25 596 гривень, що за курсом на дату придбання (5,05 гривень за 1 американський долар на 04.11.2005 року) склало $5 069. Це 77 доларів за 1 кв.м.

Згідно з даними порталу “Дом.РІА”, середня вартість за 1 кв.м. станом на 2021 рік складає 596 доларів. І це квартира без будь-якого ремонту. Скільки коштував 1 кв.м. нерухомості в Чернівцях у 2005 році – неможливо перевірити, адже нема жодних офіційних даних або оголошень за той період.

Як зазначалося раніше, Гринчук отримала компенсацію за оренду житла у 2020 році. Це підтверджується інформацією з порталу Верховної Ради.

Оренда квартири площею 82,6 кв.м. державі обходиться у 20 тисяч гривень на місяць. Власником цієї квартири є Максим Роєнко. Він оформлений як фізична особа-підприємець, що займається наданням нерухомого майна в оренду.