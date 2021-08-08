Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Санченко задекларував придбання квартири 30 липня за 3,42 млн гривень в Києві.

Про це йдеться декларації на сайті НАЗК.

2 серпня Санченко вніс зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з документом, нерухомість Санченко придбав 30 липня. Площа даної квартири становить 116,1 кв. м.

Вартість на час набуття права на квартиру становить 3 425 000 гривен, вартість за останній грошовою оцінкою – 3 482 913 гривень.

Згідно з декларацією за 2020 рік, депутат з 2005 року безкоштовно користувався квартирою свого батька в Києві площею 44,7 кв.м.

Дохід Санченко в 2020 році, згідно з декларацією, склав 510 тис. гривень.

На рахунку в “Приватбанку” депутата було 72 794 гривень , а також 49,5 тис. євро і 48 тис. доларів готівкою.

Ні бізнесу, ні авто, ні цінної нерухомості у депутата не було задекларовано. Лише авторське право на пісні (спільно з керівником партії “Слуга народу” Олександром Корнієнком).