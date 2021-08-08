Про це йдеться декларації на сайті НАЗК.
2 серпня Санченко вніс зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Згідно з документом, нерухомість Санченко придбав 30 липня. Площа даної квартири становить 116,1 кв. м.
Вартість на час набуття права на квартиру становить 3 425 000 гривен, вартість за останній грошовою оцінкою – 3 482 913 гривень.
Згідно з декларацією за 2020 рік, депутат з 2005 року безкоштовно користувався квартирою свого батька в Києві площею 44,7 кв.м.
Дохід Санченко в 2020 році, згідно з декларацією, склав 510 тис. гривень.
На рахунку в “Приватбанку” депутата було 72 794 гривень , а також 49,5 тис. євро і 48 тис. доларів готівкою.
Ні бізнесу, ні авто, ні цінної нерухомості у депутата не було задекларовано. Лише авторське право на пісні (спільно з керівником партії “Слуга народу” Олександром Корнієнком).
- Директор зі зв’язків з держорганами музичного фестивалю Atlas Weekend і засновник конкурсу краси Олександр Санченко 17 січн 2020 року склав присягу народного депутата.