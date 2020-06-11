"Слуга народу" Олександр Качура написав листа до регламентного комітету Верховної Ради на нардепа від "Європейської Солідарності" Ірину Геращенко через її виступ у сесійній залі Парламенту в травні.

Про це нардеп написала у Facebook.

За словами Ірини Геращенко, Качура прославився тим, що написав “кляузу” на народного депутата від “ЄС” Софію Федину та волонтерку Марусю Звіробій про погрози президенту Зеленському, на основі якої і було заведено кримінальну справу проти них.

“Зараз він накатав кляузу на мене. Вимагає, щоб регламентний комітет провів партзбори “слуг” і розглянув знову мою поведінку – бо у виступі про “рабів, підніжки Кремля і ФСБшні консерви “Українського вибору” Качура начебто побачив себе”, – зазначила Ірина Геращенко.

26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями. “Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

Нагадаємо, Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “у зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Кримінального кодексу).