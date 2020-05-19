Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька прийшла на засідання у в'язаної масці з великими отворами.

Своє селфі вона опублікувала в Facebook.

“Сьогодні вранці при вході до Парламенту виявилося, що у мене температура ледь набирає 34 °С. Остигаю. Пізніше зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар’єр моєї коронної маски!” – написала вона.

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Наприкінці березня нардеп від “Слуги народу” Людмила Марченко опублікувала в Facebook відео і фото в декорованій чорним мереживом захисній масці.