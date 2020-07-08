Голова парламентської фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія в своїй електронній декларації занизив вартість свого нового будинку в 10 разів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Так, у декларації Арахамія вказав дачний будинок, площею 295,7 кв. м, який знаходиться в Віті-Поштовій, Києво-Святошинського району. Будинок Арахамія купив рік тому.

У декларації нардеп вказав себе власників дачного будинку, але з правом користування дружини Вікторії і п’яти своїх дітей (всього у Арахамія від двох шлюбів шість дітей).

Згідно з декларацією “слуги народу”, будинок площею обійшовся йому в 983 тисяч гривень, що за курсом Нацбанку на дату придбання склало близько $37 тисяч.

Будинок знаходиться на території садового товариства “Новіта” – в котеджному містечку Green Hills. Він розташований в 10 км від Києва по одеській трасі.

На сайті Green Hills зазначено, що у продажу є 11 будинків. Також вказані актуальні ціни на будинки. Наприклад, будинки, які за всього лиш на 10 кв. м більші, ніж будинок Арахамії коштують 380-400 тис. доларів, а це в 10 разів більше, ніж вартість, яку в декларації вказав народний депутат.

Та й будинки, які по квадратурі трохи менші за будинок нардепа, все одно коштують по 400-550 тис. доларів, в залежності від планування.

Найдешевший на даний момент котедж пропонується за $180 тис., його площа – 119 кв. м, тобто більш ніж в два рази менше площі будинку Арахамії, який він купив за $37 тис.

#Букви намагаються зв’язатися з главою фракції “Слуги народу” Давидом Арахамія для отримання коментаря.