Кандидат у народні депутати України по 179 округу (Харківська область) від партії "Слуга народу" Вікторія Алєксєйчук відмовилася від участі в кампанії.

Про це поінформували в прес-службі партії.

“Кандидат від партії “Слуга народу” Вікторія Алєксєйчук вирішила припинити участь у передвиборчій кампанії на 179 окрузі. Таке рішення Вікторії підтримала Вища рада партії”, – зазначається в повідомленні.

У ньому також зазначено, що рішення про висунення Алєксєйчук було прийнято до того, як стало відомо, що в довиборах до Парламенту візьме участь ексглава Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

“Поява Юлії Світличної серед кандидатів повністю змінила передвиборчу картину. Було б нечесно і нерозумно ігнорувати це… Світлична справді є досвідченим управлінцем із конкретними успішними кейсами. І це не просто слова. Це вимірюється реальною підтримкою людей на Харківщині. Було би стратегічною помилкою для “Слуги народу” зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної Ради або якось перешкоджати”, – наголосили в політсилі.

В “Слузі народу” відзначили, що не мають наміру домагатися перемоги свого кандидата за будь-яку ціну, а Світлична відповідає критеріям, за якими політсила відбирала своїх кандидатів.

Варто відзначити, що згідно з результатами останнього опитування соціологічної групи “Рейтинг”, кандидат від “СН” Вікторія Алєксєйчук набирала лише 12,5 % голосів. А лідером електоральних симпатій серед кандидатів є Юлія Світлична. Її готові підтримати 62,3 % тих, хто вже визначився і має намір взяти участь у голосуванні.

Як повідомляли в Центральній виборчій комісії, проміжні вибори по округу № 179 призначені на 15 березня. Для участі в них зареєструвалися чотири десятка кандидатів, в тому числі Юлія Світлична (самовисуванець).

Довибори були призначені через дострокове припинення повноважень нардепа від “Слуги народу” Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179, який пізніше очолив Харківську область.