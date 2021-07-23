‎Представник партії "Слуга народу" Андрій Клочко приїхав до Вашингтону (США) з офіційним візитом. Він зробив фото перед Капітолієм у не відповідному одязі: "патріотичних" шльопанцях і з українським прапором в руках.

Фото швидко поширили в Мережі, хоча сам нардеп його видалив.

Клочко – голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Біля Капітолія він позував в пляжних шльопанцях, чорних шортах, жовтій футболці та з жовто-блакитним прапором країни.

Клочко повідомив, що 19 липня разом з колегами, на запрошення Організації “Американські Ради з міжнародної освіти”, в рамках програми Open World Ukraine, прибув до м. Вашингтон, щоб ознайомитися із процедурами законотворчої діяльності у США та налагодити партнерські відносини з колегами.