Фото швидко поширили в Мережі, хоча сам нардеп його видалив.
Клочко – голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Біля Капітолія він позував в пляжних шльопанцях, чорних шортах, жовтій футболці та з жовто-блакитним прапором країни.
Клочко повідомив, що 19 липня разом з колегами, на запрошення Організації “Американські Ради з міжнародної освіти”, в рамках програми Open World Ukraine, прибув до м. Вашингтон, щоб ознайомитися із процедурами законотворчої діяльності у США та налагодити партнерські відносини з колегами.
- У Міністерстві юстиції США закликали 45-го президента країни Дональда Трампа припинити виголошувати брехливі та божевільні заяви, інакше це може спровокувати акти насилля з боку його прихильників.