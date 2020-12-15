Про це повідомляє “Цензор.НЕТ”.
Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради “слуга народу” Валерій Колюх (глава підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, обраний у 92-му окрузі в Київській області) листувався про готелі для відпочинку.
“6750 вже)))” – пишуть “слузі народу”.
“Ого” – відповідає Колюх. І отримує посилання на готель у Домініканській республіці – “Catalonia Bavaro Beach”
“Валєра, вибираємо рик… Вам бронювати? … Єгипет зростає теж”, – пишуть Колюху.
“Бронюйте” – відповідає він.
- Народний депутат від “Слуги народу” Євген Петруняк 3 грудня під час засідання Верховної Ради розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.