Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Валерій Колюх, обраний у 92-му окрузі в Київській області, вів листування про готелі для відпочинку.

Про це повідомляє “Цензор.НЕТ”.

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради “слуга народу” Валерій Колюх (глава підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, обраний у 92-му окрузі в Київській області) листувався про готелі для відпочинку.

“6750 вже)))” – пишуть “слузі народу”.

“Ого” – відповідає Колюх. І отримує посилання на готель у Домініканській республіці – “Catalonia Bavaro Beach”

“Валєра, вибираємо рик… Вам бронювати? … Єгипет зростає теж”, – пишуть Колюху.

“Бронюйте” – відповідає він.