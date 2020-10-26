Представник "Слуги народу" Анатолій Гунько заявив, що обійшов лідера Радикальної партії Олега Ляшко на виборах до Верховної Ради по 208-му округу.

Про це Гунько написав на своїй сторінці у Facebook.

“За паралельним підрахунком голосів, яке проводилось моїм штабом, я отримав впевнену перемогу на виборчих перегонах на 208-му окрузі, з різницею 1442 голоси. Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів вчиняв показовий виступ щодо його обрання. Очікувано, що за таких обставин кар’єра радикала добігає до логічного завершення”, – написав Гунько.

А ще його дуже цікавить питання, хто є головним спонсором кампанію Олега Ляшко.