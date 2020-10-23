Лідер ”Радикальної партії” Олег Ляшко представив новий гімн своєї політсили та кліп на нього.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі політика.

Ляшко в ролику виступає супергероєм, який рятує світ.

“Не відступай, бо в правді сила. Всіх скотиняк візьмем на вила. Не припиняй! Завжди йди до мети”, – співає лідер ”Радикальної партії”.

У коментарях під публікацією кліпа в соцмережі Instagram користувачі розділилися в оцінці творчості Ляшка. Дехто захоплювався новою піснею, а дехто почав глузувати, порівнюючи політика з співаками Олегом Вінником та Михайлом Поплавським.