Про це повідомляє місцеве видання “НикВести”.
За даними паралельного підрахунку голосів на виборах сільських голів у Веснянській і Мішково-Погорілівській об’єднаних територіальних громадах – на виборчих дільницях в селах Капустине, Ташкент, Коларово і Погорілове – перемагає чинний голова Мішково-Погорілівської ОТГ Андрій Ботанін. Його конкурент – висуванець партії “Слуга народу” Ігор Бурда програв з великим відривом. Попередньо, Андрій Ботанін набрав 2228 голосів, Ігор Бурда – 114 голосів.
Капустине: Андрій Ботанін – 131, Ігор Бурда – 26 голосів,
Ташкент: Андрій Ботанін – 467, Ігор Бурда – 7 голосів,
Коларово: Андрій Ботанін – 224, Ігор Бурда – 32 голоси,
Погорілове: Андрій Ботанін – 757, Ігор Бурда – 19 голосів.
- 2 листопада стартував виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів у 86 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).
- 22 грудня на Закарпатті в поліцію надійшло сім повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства під час виборів в об’єднаних територіальних громадах.