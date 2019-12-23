На місцевих виборах в об'єднані територіальні громади (ОТГ) у Миколаївській області перемагають кандидати-самовисуванці, "слуги народу" - програли.

Про це повідомляє місцеве видання “НикВести”.

За даними паралельного підрахунку голосів на виборах сільських голів у Веснянській і Мішково-Погорілівській об’єднаних територіальних громадах – на виборчих дільницях в селах Капустине, Ташкент, Коларово і Погорілове – перемагає чинний голова Мішково-Погорілівської ОТГ Андрій Ботанін. Його конкурент – висуванець партії “Слуга народу” Ігор Бурда програв з великим відривом. Попередньо, Андрій Ботанін набрав 2228 голосів, Ігор Бурда – 114 голосів.

Капустине: Андрій Ботанін – 131, Ігор Бурда – 26 голосів,

Ташкент: Андрій Ботанін – 467, Ігор Бурда – 7 голосів,

Коларово: Андрій Ботанін – 224, Ігор Бурда – 32 голоси,

Погорілове: Андрій Ботанін – 757, Ігор Бурда – 19 голосів.