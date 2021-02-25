Депутати фракції "Слуги народу" подали законопроєкт про покарання за колабораціонізм. Раніше аналогічний законопроєкт презентувала "Європейська Солідарність".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У середу, 24 лютого, група народних депутатів від “Слуги народу” подала до парламенту законопроєкти №5143 та №5144 про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність та щодо забезпечення відповідальності осіб за таку діяльність.

Тексти проєктів законів ще не опубліковані. Утім, про їхній зміст сповістила заступниця голови фракції “СН” та одна з ініціаторок законопроєктів Євгенія Кравчук.

Законопроєкт №5144, за її словами, “обмежить доступ колаборантів до обіймання посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, терміном на 15 років”.

Зокрема, документ передбачає визнання колабораційною діяльністю публічних заперечень з боку громадян України до здійснення збройної агресії проти країни, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини її території. Те саме стосується публічних закликів до співпраці та підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора, невизнання поширення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями України.

За такі заперечення та заклики пропонують карати позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

Також колабораційною діяльністю пропонується визначити добровільне обіймання посади громадянином України у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

За це пропонують карати позбавленням права обіймати певні посади або займатися

певною діяльністю терміном від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Так само і з обійманням посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, добровільним обранням до незаконних органів, участь в “виборах” та рефередумах на окупованих територіях (або ж закликами до їх проведення). Однак термін покарання за такі дії менший — від 5 до 10 років.

Якщо ж йдеться про обіймання громадянином посад у незаконних судових або правоохоронних органах, участь в збройних чи воєнізованих формуваннях або ж надання їх допомоги у бойових діях, покарання пропонується жорсткіше: позбавлення волі терміном від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.

Як колабораціонізм пропонується визначити здійснення пропаганди у навчальних закладах, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження освітніх стандартів держави-агресора.

За це пропонують карати виправними роботами терміном до 2 років, арештом до 6 місяців або позбавленням волі терміном до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади/займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

Передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території або державою-агресором, та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, теж пропонується розцінювати як колабораціонізм.

За такі дії пропонують карати штрафом на суму до 17 тисяч гривень або позбавленням волі на 3-5 років з позбавленням права обіймати певні посади/займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

В переліку проявів колабораціонізму також організація та проведення заходів політичного характеру та здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором/окупаційною адміністрацією, спрямованих на їхню підтримку або з метою уникнення відповідальності за збройну агресію.

За це пропонують карати позбавленням волі на 10-12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Крім цього, також проєкт закону створює правові умови для ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких співпрацювали з державою-агресором. Поширює на таке кримінальне правопорушення можливість спеціального досудового розслідування (in absentia – за відсутності обвинуваченого).

Своєю чергою законопроєкт №5143 доповнює попередній документ у частині обмеження доступу до виконання окремих функцій, пов’язаних із проведенням виборів усіх рівнів, а також доступу до військової служби та допуску до державної таємниці для осіб, які співпрацювали з державою агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями.

Також документ встановлює додаткові правові підстави для ліквідації політичних партій, громадських, благодійних чи релігійних організацій, професійних спілок та громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю.

Раніше повідомлялося, що партія “Європейська Солідарність” ініціює ухвалення низки нормативних актів, спрямованих на боротьбу з російською пропагандою та протидію колабораціонізму.

Зокрема, 23 лютого депутати “ЄС” зареєстрували законопроєкт №5135 щодо кримінальної відповідальності за побутове, адміністративне, економічне, військове, політичне, військово-політичне та інше співробітництво з державою-агресором — колабораціонізм). Про те, яке визначення колабораціонізму та яке покарання за нього пропонують депутати — за посиланням.