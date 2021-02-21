Після введення санкцій щодо голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

З такою заявою виступив п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

“Підтримую рішення РНБО і оприлюднений у суботу указ президента про застосування санкцій щодо Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам. Високо оцінюю роботу спецслужб, яким вдалося зібрати докази протиправних дій зазначених підсанкційних осіб і дати підстави для важливих ухвал Ради нацбезпеки та оборони. Очікую від СБУ та ГПУ (Офісу генпрокурора, – ред.) негайних процесуальних дій щодо народних депутатів, які потрапили під санкції, а саме — подання до суду щодо обрання запобіжного заходу, який не може бути іншим, ніж арешт“, – наголосив Порошенко.

Він також закликав нардепів від пропрезидентської фракції “Слуги народу” та інші політичні сили розглянути як першочергові ініційовані “Євросолідарністю” законопроєкти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, а також щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди.

“Це дозволить зупиняти антиукраїнську діяльність не лише окремих політиків, але й політичних партій на кшталт ОПЗЖ”, – зазначив Порошенко.

Окремо він закликав позбавити ліцензії телеканал “НАШ”, який “став головним рупором російської пропаганди після закриття каналів Козака-Медведчука”.

Крім того, Порошенко поінформував про ініціювання позовів проти тих, “хто поширює брехню та дезінформацію” щодо його ставлення до Медведчука та партії ОПЗЖ.

“Висловлюю, однак, жаль з приводу того, що рішення щодо Медведчука Офіс президента супроводжує брудною кампанію проти мене особисто, поширюючи фейки, які не мають нічого спільного з реальністю. Доручаю адвокатам підготувати правову основу для позовів проти тих, хто поширює брехню та дезінформацію щодо мого ставлення особисто до Медведчука та ОПЗЖ. Нагадую, що потужним бізнесменом Віктор Медведчук став ще за президентства Кравчука, а у велику політику повернувся за президентства Зеленського на дострокових парламентських виборах 2019 року і місцевих 2020-го. Раджу не забувати, що нове керівництво Генеральної прокуратури спустило “на гальмах” кримінальну справу проти Медведчука за статтею “державна зрада”, яку на початку 2019 року тодішня ГПУ порушила за заявою Ради національної безпеки та оборони”, – зазначив політик.

Як відомо, Віктор Медведчук – не єдиний нардеп від ОПЗЖ, проти якого були введені санкції за рішенням РНБО.

На початку лютого під санкції потрапив нардеп Тарас Козак. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Проти цих каналів також введені санкції, а їх мовлення заблоковано.