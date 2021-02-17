3 лютого 2021 року Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №3959-1 від фракції "Слуг народу", яким передбачено відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за несплату податків. Фракція "Європейська Солідарність" подала правки, які унеможливлять це.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Законопроєкт “Слуг” також підтримала депутатська група “Довіра”.

Народні депутати від “ЄС” мають на меті захистити громадян-платників податків як фізичних осіб, так і представників малого та середнього бізнесу, ФОПів.

“Замість обіцяної податкової амністії пропонується впровадити драконівські строки ув’язнення за несплату податків. Замість обіцяного при створенні Бюро переходу до нових аналітично-випереджувальних методів боротьби з економічними правопорушеннями, посилюють карально-репресивні механізми. Це точно не зацікавить інвесторів”, – зазначив голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Алєксєєв.

За словами нардепа, проєкт змін до Кримінального Кодексу виписаний таким чином, що допускає корупційні можливості для фіскальних і правоохоронних органів.

За “умисне ухилення від сплати податків”, зборів та платежів пропонується штрафувати від 5 до 25 тисяч неоподаткованих мінімумів. Або арештовувати на строк до шести місяців. Або саджати у тюрму на строк від п’яти до семи років.

“Така варіативність покарання від мінімального штрафу до семи років в’язниці створює більш ніж сприятливі умови для корупції. І нечисті на руку інспектори та слідчі ДБР на власний розсуд та за певну мотивацію зможуть на це впливати”, – сказав Алєксєєв.