Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.
Законопроєкт “Слуг” також підтримала депутатська група “Довіра”.
Народні депутати від “ЄС” мають на меті захистити громадян-платників податків як фізичних осіб, так і представників малого та середнього бізнесу, ФОПів.
“Замість обіцяної податкової амністії пропонується впровадити драконівські строки ув’язнення за несплату податків. Замість обіцяного при створенні Бюро переходу до нових аналітично-випереджувальних методів боротьби з економічними правопорушеннями, посилюють карально-репресивні механізми. Це точно не зацікавить інвесторів”, – зазначив голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Алєксєєв.
За словами нардепа, проєкт змін до Кримінального Кодексу виписаний таким чином, що допускає корупційні можливості для фіскальних і правоохоронних органів.
За “умисне ухилення від сплати податків”, зборів та платежів пропонується штрафувати від 5 до 25 тисяч неоподаткованих мінімумів. Або арештовувати на строк до шести місяців. Або саджати у тюрму на строк від п’яти до семи років.
“Така варіативність покарання від мінімального штрафу до семи років в’язниці створює більш ніж сприятливі умови для корупції. І нечисті на руку інспектори та слідчі ДБР на власний розсуд та за певну мотивацію зможуть на це впливати”, – сказав Алєксєєв.