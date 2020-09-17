На місцевих виборах в облради, призначених на 25 жовтня 2020 року, за провладну партію "Слуга народу" готові проголосувати лише 16 % українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг з 12 по 15 вересня 2020 року.

Так, соціологи представили агрегований рейтинг партій на місцевих виборах. Він є сумою усіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області. Респондент обирав зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – міської ради). Сукупно в рейтинг потрапило 65 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, які балотуються в одну, або кілька обласних рад.

Згідно з результатами опитування, лише 16% респондентів підтримують партію “Слуга народу” на виборах до обласних рад (серед українців, котрі визначилися з вибором на місцевих виборах і які планують взяти участь у голосуванні).

Партію “Опозиційна платформа – За життя” підтримують 11,9%, партію “Європейська Солідарність” – 11,3%, “Батьківщину” – 8,2%.

За партію “За майбутнє” готові проголосувати 5,8% опитаних, Радикальну партію – 4,7%, УДАР Віталія Кличка – 3,7%, ВО “Свобода” – 3,3%, партію Шарія – 2,8%, партію “Голос” – 2,2%, партії “Пропозиція” і “Перемога Пальчевського” – по 2,1%, партію “Наш край” – 2,0%, партію “Сила і честь” – 1,5%, партію “Самопоміч” – 1,2%.

Сумарний рейтинг інших партій, що беруть участь у місцевих виборах і включені в список для дослідження, – 21,2%.

Соціологи відзначають, що якщо у виборах до Верховної Ради України сумарний рейтинг п’яти основних партій, представлених сьогодні у ВР, становить 72%, то на місцевих виборах їх агрегований показник – 50%.

У порівнянні з рейтингами політичних сил до Верховної Ради помітних електоральних втрат на місцевому рівні зазнає партія “Слуга народу” (26 % “парламентського” рейтингу проти 16 % “місцевого”).

В інших партій ці показники наступні: “Опозиційна платформа – За життя” (17% “парламентського” рейтингу проти 12% “місцевого”), “Європейська Солідарність” (16% проти 11%), партія “Голос” (4% проти 2 %), “Сила і честь” (4% проти 2%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.