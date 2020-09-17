Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг з 12 по 15 вересня 2020 року.
Так, соціологи представили агрегований рейтинг партій на місцевих виборах. Він є сумою усіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області. Респондент обирав зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – міської ради). Сукупно в рейтинг потрапило 65 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, які балотуються в одну, або кілька обласних рад.
Згідно з результатами опитування, лише 16% респондентів підтримують партію “Слуга народу” на виборах до обласних рад (серед українців, котрі визначилися з вибором на місцевих виборах і які планують взяти участь у голосуванні).
Партію “Опозиційна платформа – За життя” підтримують 11,9%, партію “Європейська Солідарність” – 11,3%, “Батьківщину” – 8,2%.
За партію “За майбутнє” готові проголосувати 5,8% опитаних, Радикальну партію – 4,7%, УДАР Віталія Кличка – 3,7%, ВО “Свобода” – 3,3%, партію Шарія – 2,8%, партію “Голос” – 2,2%, партії “Пропозиція” і “Перемога Пальчевського” – по 2,1%, партію “Наш край” – 2,0%, партію “Сила і честь” – 1,5%, партію “Самопоміч” – 1,2%.
Сумарний рейтинг інших партій, що беруть участь у місцевих виборах і включені в список для дослідження, – 21,2%.
Соціологи відзначають, що якщо у виборах до Верховної Ради України сумарний рейтинг п’яти основних партій, представлених сьогодні у ВР, становить 72%, то на місцевих виборах їх агрегований показник – 50%.
У порівнянні з рейтингами політичних сил до Верховної Ради помітних електоральних втрат на місцевому рівні зазнає партія “Слуга народу” (26 % “парламентського” рейтингу проти 16 % “місцевого”).
В інших партій ці показники наступні: “Опозиційна платформа – За життя” (17% “парламентського” рейтингу проти 12% “місцевого”), “Європейська Солідарність” (16% проти 11%), партія “Голос” (4% проти 2 %), “Сила і честь” (4% проти 2%).
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.
- 51 % українців вважають, що місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, не будуть чесними. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року.