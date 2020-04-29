Смертність в результаті зараження коронавірусом COVID-19 може бути на 60% вища, ніж це прогнозувалося раніше.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Такі дані у виданні аргументували аналізом реальної і прогнозованої смертності від коронавірусу в 14 країнах світу. Наприклад, за прогнозом, в цих країнах в результаті зараження повинні були померти 77 тисяч осіб. Реально ж, смертність склала 122 тисячі.

Якби аналогічний коефіцієнт можна було застосувати до смертності в усьому світі, то кількість летальних випадків зросла б з 201 тисячі до 318 тисяч.

Під час аналізу видання порівняло загальну смертність в зазначених країнах в березні і квітні цього року з показниками смертності в 2015 і 2019 роках відповідно.

У всіх аналізованих країнах, за винятком Данії, кількість випадків смерті, перевищуєь офіційні показники смертності від коронавірусу. Точність офіційної статистики смертності від вірусу обмежена тим, наскільки ефективно країна перевіряє людей для підтвердження випадків зараження.

Деякі країни, включаючи Китай, ретроспективно переглянули число смертей від коронавируса, порівнявши їх з прогнозованими.

Аналіз показав, що в Бельгії загальна смертність зросла на 60%, в Іспанії – на 51%, в Нідерландах – на 42%, у Франції – на 34%. Це показники в порівнянні з тими ж періодами, але в 2015 і в 2019 роках.

У матеріалі нагадали, що це показники, які вказують на загальний рівень смертності в країнах, а не на кількість летальних випадків від коронавірусу.

Спостереження показало, що надлишкова смертність найбільш різко зросла в місцях, де спостерігаються найсильніші спалахи Covid-19, що свідчить про те, що більшість цих смертей можуть бути безпосередньо пов’язані з вірусом.

В умовах пандемії смертність значно зросла в містах, де найбільш поширені спалаху коронавірусу.

В Ломбардії (Італія), смертність під час епідемії коронавіруса на 155% вища, ніж в аналогічні періоди в минулому.

“Якщо ми хочемо зрозуміти, як різні країни відреагували на зростаючу пандемію і як це вплинуло на здоров’я населення, кращий спосіб – це підрахувати надлишкову смертність”, – сказав Девід Леон, професор епідеміології Лондонської школи гігієни.