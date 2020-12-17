Снайпер окупаційних військ Росії на Донбасі поранив українського військовослужбовця в районі Авдіївки.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

“Сьогодні, 17.12, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українською групою Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін було залучено координаційний механізм припинення вогню та надіслано спеціальну ноту до СММ ОБСЄ.

Стан військовослужбовця стабільний, він при тямі. Воїн перебуває в лікарні.