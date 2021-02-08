Через сильний сніг станом на 18:00 годину у столиці зареєстровано 248 повідомлень про ДТП.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульній поліції Києва.

Станом на 18:00 в столиці зафіксували 248 дорожньо-транспортних пригод.

Через негоду патрульні поліцейські в посиленому режимі опрацьовують ДТП і оперативно відновлюють рух.

“На дорогах міста працює понад 450 одиниць спецтехніки і понад 60 бригад ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг і тротуарів”, – йдеться в повідомленні поліцейських.

Також продовжує діяти обмеження на в’їзд в місто великогабаритних транспортних засобів в зв’язку з погіршеними погодними умовами.