Про це повідомили в пресслужбі Патрульній поліції Києва.
Станом на 18:00 в столиці зафіксували 248 дорожньо-транспортних пригод.
Через негоду патрульні поліцейські в посиленому режимі опрацьовують ДТП і оперативно відновлюють рух.
“На дорогах міста працює понад 450 одиниць спецтехніки і понад 60 бригад ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг і тротуарів”, – йдеться в повідомленні поліцейських.
Також продовжує діяти обмеження на в’їзд в місто великогабаритних транспортних засобів в зв’язку з погіршеними погодними умовами.
- 8 лютого через складні погодні умови на деяких автодорогах країни для вантажного транспорту обмежили рух. У західних областях рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій організували мобільні пункти обігріву. А Нацполіція закликає українців без потреби не виїжджати на власних авто.