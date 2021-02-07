Про це повідомляє ВВС.
Через снігопад порушився транспортний рух та утворилися затори, а залізничне сполучення з Німеччиною, де також у північних районах сніжить, зупинено. Аеропорт Ейндговен закрили, а вхідні рейси перенаправили до Німеччини. Людям порадили уникати подорожей.
Десятки рейсів в амстердамському аеропорту “Схіпхол” скасували, затримали або перенаправили.
De trekkers zijn lekker bezig op het platform van @Schiphol om het platform sneeuwvrij te maken (© onbekend) #avgeek #Schiphol #snow #KLM #aviation #airport #SPL #EHAM #tractor pic.twitter.com/3ePGBDr0Ew
— Guy Haalebos (@GuyHaalebos) February 7, 2021
Very pretty 🥰 #schiphol pic.twitter.com/jYnIfL6dZ4
— Madelon Vos (@MadelonVos__) February 7, 2021
Вказано, що деякий час вранці жоден літак не міг злетіти або приземлитися взагалі.
При цьому аеропорт “Ейндговен” повідомив про повне скасування усіх рейсів до 07:00 понеділку. Вхідні рейси перенаправили до аеропорту “Кельн Бонн”.
Meanwhile in Amsterdam…#Amsterdam #WinterWonderland #Sledding pic.twitter.com/mX2bkqTyoQ
— Jaap Brasser (@Jaap_Brasser) February 7, 2021
Фото: EPA
Фото: Reuters
Фото: EPA
Крім того, зупинився рух потягів. Нідерландська залізниця інформує, що через сильний снігопад по всій країні потяги не курсуватимуть. Також ускладнено рух громадського транспорту. Автобуси ходять із затримками.
Водночас в Амстердамі люди виходять на вулицю і катаються на санках.
Фото: EPA
Police and citizens are having a snowball fight in Amsterdam, love this!!RT @schlijper: Dam 07.02.2021 05:10 #Amsterdam #sneeuw @Politie_Adam pic.twitter.com/Bcvz5MmjTo
— Eve (@Eve_Venn) February 7, 2021
- У понеділок, 8 лютого, в Україні очікується погіршення погодніх умов: пориви вітру до 20 м/с та нічна температура до -22°C.