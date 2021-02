Про це повідомляє ВВС.

Через снігопад порушився транспортний рух та утворилися затори, а залізничне сполучення з Німеччиною, де також у північних районах сніжить, зупинено. Аеропорт Ейндговен закрили, а вхідні рейси перенаправили до Німеччини. Людям порадили уникати подорожей.

Десятки рейсів в амстердамському аеропорту “Схіпхол” скасували, затримали або перенаправили.

Вказано, що деякий час вранці жоден літак не міг злетіти або приземлитися взагалі.

При цьому аеропорт “Ейндговен” повідомив про повне скасування усіх рейсів до 07:00 понеділку. Вхідні рейси перенаправили до аеропорту “Кельн Бонн”.

Крім того, зупинився рух потягів. Нідерландська залізниця інформує, що через сильний снігопад по всій країні потяги не курсуватимуть. Також ускладнено рух громадського транспорту. Автобуси ходять із затримками.

Водночас в Амстердамі люди виходять на вулицю і катаються на санках.

Police and citizens are having a snowball fight in Amsterdam, love this!!RT @schlijper: Dam 07.02.2021 05:10 #Amsterdam #sneeuw ⁦@Politie_Adam⁩ pic.twitter.com/Bcvz5MmjTo

