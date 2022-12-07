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Сніг, дощ, ожеледиця: прогноз погоди на 7 грудня

За даними синоптиків у середу, 7 грудня, майже по всій території України очікуються опади.

Середа, 7 грудня 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом сьогодні вдень в Україні – окрім східних областей – очікуються опади у вигляді невеликого снігу, а на заході сніг із дощем.

У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний 7-12 м/с, вночі в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +2 градусів, а на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та у Криму вдень від +3 до +8 градусів.

У Києві сьогодні хмарно, вдень пройде невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у Києві від 0 до -2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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