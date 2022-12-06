Папа Римський Франциск стверджує, що його слова про прояви жорстокості бурятів та чеченців у широкомасштабній війні Росії проти України були неправильно витлумачені.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Голова Всесвітньої спілки старовірів Леонід Севастьянов з посиланням на отриманий ним лист понтифіка заявив: Папа Римський Франциск стверджує, що його слова про жорстокість бурятів та чеченців були неправильно витлумачені і є лише “фігурою мови”.

“Він сказав, що його слова перекрутили, що він, навпаки, захищав російську культуру, говорив про те, що російська культура є невід’ємною частиною європейської культури. Коли ж він згадав бурятів та чеченців, це була “фігура мови”, де він просто хотів сказати, що навіть українці не звинувачують росіян у жорстокості. Цілком протилежне значення його слів у результаті поширилося”, – сказав Севастьянов.

Зазначимо, що нещодавно Папа Римський Франциск заявив, що РФ є нападником в російсько-українській війні, наголосивши, що українці – народ-мученик. Проте, найбільші прояви жорстокості понтифік приписав не самим росіянам, а представникам національних меншин Росії.

Журналіст Джерард О’Коннелл в інтерв’ю для щомісячного єзуїтського журналу “Америка” запитав у понтифіка стосовного його ставлення до російсько-української війни та чому для багатьох людей у Сполучених Штатах виглядає так, немов Папа не хоче прямо критикувати Росію за її агресію проти України, а обмежується загальними фразами про мир.

Папа Франциск заперечив таке враження та наголосив, що Росія – країна-агресор:

“Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються”.

Та попри визнання жорстокості дій російських військ на українській території, понтифік наголосив, що не вважає у цій війні росіян найжорстокішими – такими він назвав представників інших народностей цієї держави.

“Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім’я та прізвище”, – заявив Папа.

Своєю чергою, у Росії обурилися через слова Папи Римського, який заявив про звірства бурятів та чеченців в Україні. Посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв обурений словами Папи Римського Франциска щодо злочинів бурятів та чеченців проти українців.

За словами Авдєєва, після заяви понтифіка про особливу жорсткість чеченців та бурятів у війні проти України він “висловив рішучий протест” дипломатичній службі Ватикану.

Як наголосив російський дипломат, він “висловив обурення” щодо таких інсинуацій, зазначивши, що “ніщо не похитне згуртованість і єдність багатонаціонального” народу Росії.