Сьогодні, 22 січня, в Україні прогнозується невеликий сніг. Пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У Карпатах очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини. В інших регіонах України вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Найхолодніше буде у західних областях: денна температура коливатиметься від -1°C до -4°C.

На півночі вдень від 0°C до -2°C. У Києві у суботу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний.

У східних областях погода прогнозується малохмарною та без опадів, температура вдень від -2°C до +1°C.

У центрі та на півдні денна температура коливатиметься від -2°C до 0°C. У Миколаївській та Херсонській областях до +2°C.

У Києві удень обіцяють 0…-2, уночі приморозить до -5. Сніжитиме.