Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У Карпатах очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини. В інших регіонах України вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Найхолодніше буде у західних областях: денна температура коливатиметься від -1°C до -4°C.
На півночі вдень від 0°C до -2°C. У Києві у суботу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний.
У східних областях погода прогнозується малохмарною та без опадів, температура вдень від -2°C до +1°C.
У центрі та на півдні денна температура коливатиметься від -2°C до 0°C. У Миколаївській та Херсонській областях до +2°C.
У Києві удень обіцяють 0…-2, уночі приморозить до -5. Сніжитиме.
- Цієї зими у столиці України зафіксували температурний рекорд. 3 січня в Києві вперше за 142 роки з початку ведення спостережень середньодобова температура повітря становила +4,3°С.