Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -1.
У західних областях буде хмарно. Сніжитиме. Вдень температура повітря підніметься до -1 +4 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -1 градуса.
У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Прогнозують сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1 +2 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.
На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градуса. Вночі буде теж -1.
На Півдні середня добова температура становитиме +1 +4 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1.
У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -1.
- Нагадаємо, в Україні 17 грудня, дощило з мокрим снігом. Температура вночі та вдень була в межах від 2 морозу до 3 тепла. У Карпатах сніг, температура протягом доби в межах -3…-8 градусів морозу.