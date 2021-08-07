Про це інформують одеські видання 048.ua та vgorode. Крім того, про це повідомляють очевидці в соцмережах.
Так, водіїв на трасі Одеса-Миколаїв застала негода: разом із дощем там випало стільки граду, що стало схоже, що дорогу вкрили снігові замети. У Мережі це явище вже називають “першим снігом у серпні”.
За даними видань, траса просто встелена градом, повалені дерева заважають проїзду, а поля затоплені водою (на деяких відео видно, що на полях утворюються хвилі від сильних поривів вітру).
Рух по трасі був ускладнений.
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Водночас у Миколаєві затопило вулиці після того, як у місті пройшла сильна злива, інформує місцеве видання “НикВести”.
Крім того, зранку 7 серпня під Миколаєвом пройшла злива з градом.
Згідно із прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні в Одеській та Миколаївській областях очікувалися дощі, грози та град:
- У липні в курортному селищі Кирилівка (Запорізька область) спостерігалося “нашестя” медуз, а також пронісся смерч.