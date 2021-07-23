Як інформує місцеве видання inform.zp.ua, смерч з’явився над Азовським морем біля Кирилівки 22 липня.

Небо на курорті затягнуло сірими грозовими хмарами, а серед них виднівся смерч.

В акваторії Азовського моря поблизу Кирилівки спостерігалася штормова погрла, грози з блискавками.

Водночас місцеве видання “РІА Мелітополь” інформує із посиланням на очевидців, що в районі Кирилівки були помічені одразу два смерчі, один з яких над морем.

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Крім того, курорт “атакували” медузи. Відповідними відео користувачі діляться в Мережі.

Як інформує “РІА Мелітополь”, це відео відпочивальники зняли 12 липня в Кирилівці на центральному пляжі. У воді видно великі медузи зі щупальцями. У море з медузами ризикували заходити лише одиниці.

Відтоді ситуація не надто покращилася. Днями в Кирилівці влаштували акцію з прибирання прибережної зони від медуз (за даними “РІА Мелітополь”, це сталося після масових протестів, які проходили біля будівлі селищної ради за участю місцевих жителів і відпочивальників).

До прибирання медуз були залучені місцеві комунальні служби.

Спочатку медуз виловлювали з моря сіткою, потім лопатами накидали в ківш екскаватора. За годину вдалося очистити один пляж і вивезти цілий причіп медуз.

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Крім того, на пляжах почали встановлювати спеціальні бар’єрні сітки для захисту від медуз.

Ситуація з “нашестям” медуз спостерігається і в інших курортних зонах біля Азовського моря, зокрема на Арабатській стрілці.

Один із користувачів мережі – Павло Вишебаба – повідомив, що “в морі купатися неможливо через нашестя медуз – це не просто дискомфорт, їх так багато, що навіть не торкаючись медуз ви отримуєте опіки через концентрацію їх отрути у воді”.

На Facebook-сторінці Національного природного парку “Меотида” (Донецька область) зазначається, що велика кількість медуз з’явилася в акваторії Азовського моря “у зв’язку зі зміною екологічних умов”.

“В Азовському морі медузи були завжди, але в останні роки кількість медуз значно зросла. Це сталося внаслідок зміни природних процесів. Переважно медузи живуть у солоній воді. З 2017 року в Азовському морі солоність води складає 14 проміле, а це надзвичайні умови для розмноження таких видів медуз як вушаста аурелія (Aurelia aurita) – полупрозора медуза невеликого розміру, для людей вона цілком безпечна, та корнерот (Rhizostomeae) – ядовита медуза”, – сказано в повідомленні.

Пояснення ситуації з “нашестям” медуз дали і в Інституті рибного господарства та екології моря.

“Більш інтенсивне розповсюдження медуз в Азовському морі може бути пов’язане зі збільшенням їхньої чисельності у Чорному морі в останні роки та, відповідно, більш масовим їх потраплянням до Азовського моря через Керченську протоку навесні. Крім того, очевидно, відіграють свою роль поступове наближення солоності Азовського моря до солоності Чорного моря (через зміни у водному балансі Азовського басейну), доволі теплі зими, що може сприяти успішній зимівлі навіть теплолюбних медуз, а також масова присутність планктону, який є кормом для медуз”, – наголошується в повідомленні.