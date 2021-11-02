Про це повідомляє американська онлайн-газета Good News Network і журнал People.
У 2016 році пса залишили його власники через надлишкову енергійність та погану поведінку. Після цього Ведмедя взяли до рятувальної команди.
Собака пройшов навчання в австралійському університеті Саншайн-Кост, де його навчили використовувати свій нюх, щоб вистежити поранених сумчастих серед попелу за запахом хутра та фекалій.
Під час сезону лісових пожеж в Австралії 2019-2020 років Ведмідь використовував свої навички, щоб винюхати понад 100 живих коал, що застрягли у випалених місцях і потребували порятунку. Завдяки собаці ці коали змогли отримати медичну допомогу, якої вони відчайдушно потребували, щоб оговтатися від опіків, недоїдання та зневоднення.
Нагороду вручали у палаті лордів у Лондоні, Ведмідь приєднався до заходу віртуально. Крім нагороди від IFAW за свої заслуги, собака отримав додаткові ласощі та іграшки.
- Раніше повідомлялось, що Австралія втратила близько 30% своїх коал за останні три роки через посуху, лісові пожежі та вирубку дерев.