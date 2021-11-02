Собака на прізвисько Ведмідь (Bear) отримав нагороду Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW) за порятунок понад сотні коал під час лісових пожеж в Австралії у 2019—2020 роках.

Про це повідомляє американська онлайн-газета Good News Network і журнал People.

У 2016 році пса залишили його власники через надлишкову енергійність та погану поведінку. Після цього Ведмедя взяли до рятувальної команди.

Собака пройшов навчання в австралійському університеті Саншайн-Кост, де його навчили використовувати свій нюх, щоб вистежити поранених сумчастих серед попелу за запахом хутра та фекалій.

Під час сезону лісових пожеж в Австралії 2019-2020 років Ведмідь використовував свої навички, щоб винюхати понад 100 живих коал, що застрягли у випалених місцях і потребували порятунку. Завдяки собаці ці коали змогли отримати медичну допомогу, якої вони відчайдушно потребували, щоб оговтатися від опіків, недоїдання та зневоднення.

Нагороду вручали у палаті лордів у Лондоні, Ведмідь приєднався до заходу віртуально. Крім нагороди від IFAW за свої заслуги, собака отримав додаткові ласощі та іграшки.