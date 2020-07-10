Турецький суд скасував рішення уряду від 1934 року, згідно з яким собор Святої Софії був перетворений з мечеті в музей.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення означає, що собор знову стане мечеттю.

Відновити статус мечеті об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який є центром як візантійської, так і османської імперій, запропонував президент Туреччини Тайіп Ердоган.

Водночас, США, Греція і багато церковних лідерів були стурбовані з приводу зміни статусу величезної будівлі 6-го століття.

За часів Візантійської імперії собор Святої Софії знаходився в центрі Константинополя поруч з імператорським палацом. Зараз він знаходиться в історичному центрі Стамбула, район Султанахмет. У 1453 році після захоплення міста османами Софійський собор був звернений в мечеть, а в 1935 році він набув статусу музею. У 1985 році Софійський собор в числі інших пам’ятників історичного центру Стамбула був включений до складу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Більше тисячі років Софійський собор у Константинополі залишався найбільшим храмом у християнському світі – аж до будівлі собору Святого Петра в Римі. Висота Софійського собору – 55,6 м, діаметр куполу – 31 м.