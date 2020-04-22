Від початку карантину соціологи зафіксували в українців наявність ознак депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою “Рейтинг”.

Зазначається, що у порівнянні з попередніми двома хвилями (І хвиля – 27-28 березня, II хвиля – 3-4 квітня) наразі помітне незначне зростання депресії і падіння тривожності. Рівні паніки, втоми і розладів сну залишилися на тому ж рівні.

“Підвищення рівня депресії ймовірно пов’язане із фізичними обмеженнями (малорухливість, менша активність) та відсутністю достатньої кількості зовнішніх подразників: нових вражень, подій, інтенсивності взаємодії з іншими. […] До того ж депресія міцно пов’язана із втомою (чим вищий рівень втоми, тим вищий – депресії) та розладами сну (так само)”, – пояснили соціологи.

При цьому, падіння тривожності вірогідно пов’язане із адаптацією до нових умов, зниженням відчуття невизначеності. Карантин перестав бути незнайомим явищем, а саме такі явища змушують людину тривожитися. Рівень паніки в цілому від початку карантину залишався на дуже помірних рівнях, а зараз її зростання видається вже малоймовірним.

У динаміці помітне зростання розладів сну у представників середніх вікових груп (30-49 років) та втоми у респондентів передпенсійного віку (50-59 років). Попри це серед останніх фіксується зниження рівня тривоги. Така ж тенденція є і серед найстарших.

У жінок вищий рівень всіх емоційних показників, ніж чоловіки. В динаміці за цей час у жінок помітне зниження рівня тривоги – вони краще адаптувалися і звикли до змін. У чоловіків фіксується зростання показників депресії і розлади сну, які міцно пов’язані між собою.

Серед тих, хто має роботу помітні нижчі показники розладів сну та депресії, аніж у тих, хто працює хоча б віддалено.

Крім того, напруженість у родинних відносинах відносно частіше спостерігається у віковій групі 30-39 років, в яких зазвичай є діти дошкільного або молодшого шкільного віку, що створює додаткову напругу та навантаження – як саме організувати життя сімей з дітьми на карантині – їм вдається це важче. Натомість найбільш спокійними є представники старшого віку.

Опитування було проведено 10-12.04.2020. Під час дослідження було опитано 1627 респондентів у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4 %. Інтернет опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.