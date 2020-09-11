#Букви розповідають про наймасштабніші теракти в історії.

У цей день в 2001 році чотири групи терористів, що складаються з 19 осіб, захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери. Кожна група мала як мінімум одного члена, що пройшов початкову льотну підготовку.

Два з них вони направили на Північну і Південну вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. В результаті цього обидві вежі обрушилися, викликавши серйозні руйнування прилеглих будівель.

Третій літак був спрямований в північне крило Пентагону. Четвертий лайнер, найімовірніше, мали спрямувати на Білий дім або будівлю Конгресу США. Але ціною власного життя терористів зупинили пасажири, і літак впав в штаті Пенсільванія.

Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв

Жертвами терактів стали 2977 осіб (без урахування 19 терористів): 246 пасажирів і членів екіпажів літаків, 2606 осіб – в Нью-Йорку, в будівлях ВТЦ і на землі, 125 – в будівлі Пентагону. Серед загиблих – громадяни США і ще 91 держави.

Всього близько 18 осіб змогли залишити зону попадання в південній вежі і врятуватися. Як мінімум 200 чоловік з числа тих, що потрапили в пастку на верхніх поверхах веж зістрибнули вниз, вважаючи за краще таку смерть, ніж смерть від вогню. Їх падіння спостерігали численні свідки.

Дехто намагався вибратися на дахи веж, в надії на евакуацію вертольотами, але евакуація не відбулася, оскільки двері на дах були закриті, а дим і жар пожеж унеможливили використання вертольотів.

Середній вік загиблих в Нью-Йорку був близько 40 років.

Вшанування пам’яті

Протягом декількох днів, наступних за атаками, пройшло безліч пам’ятних заходів і поминальних чувань, включаючи поминальні чування 12 і 14 вересня в Нью-Йорку, і процесію зі свічками 14 вересня в Вашингтоні. По всій Європі була оголошена “хвилина мовчання”.

На місцях всіх трьох веж були швидко споруджені тимчасові меморіали. Одним з перших пам’ятників став меморіал “Данина в світі” (Tribute of Light), що представляє собою дві групи прожекторів, що направляють в небо два вертикальних стовпа світла.