Сьогодні, 29 серпня, вшановується День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

#Букви розповідають про історію свята.

24 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження пам’ятного дня.

Для відзначення дня пам’яті та героїзму загиблих захисників було обрано саме 29 серпня, оскільки цю дату приурочено воєнним подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат.

Історія свята

Боротьба українського народу за незалежність тривала багато століть. Від 2014 року уособленням захисників України стали Герої Небесної Сотні, вірні присязі військові з анексованого Кримського півострова, учасники Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил на Сході України.

Окремою сторінкою цієї боротьби стали бої із російським агресором наприкінці літа 2014 року. Їх трагічним та героїчним символом став Іловайськ.

Станом на 25 серпня 2014 року російські регулярні війська, сепаратистські та іноземні добровольчі терористичні формування здійснили стратегічне оточення українських військ, які знаходились у цьому районі (батальйони МВС України “Дніпро-1“, “Миротворець“, “Світязь“, “Херсон“, “Івано-Франківськ“, Нацгвардії “Донбас“ і сили сектору “Б“).

Українське командування розраховувало деблокувати оточені війська за допомогою наявних і досить численних резервів. Але частини, призначені для деблокування, складалися переважно з нещодавно мобілізованих людей, які не мали уявлення про бойові умови, в які потраплять, і були психологічно не готові до них.

Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня 2014 року пообіцяв відкрити для українських підрозділів гуманітарний (“зелений“) коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський “зелений коридор“ став для українських військових дорогою смерті.

За офіційними даними, під час Іловайської операції (7-29 серпня 2014 року) і подальшого розстрілу в так званому “зеленому коридорі“ 366 українських воїнів загинуло, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 128 потрапили в полон, 42 вважаються зниклими безвісти.

Символ Дня пам’яті захисників України

Офіційним символом Дня пам’яті загиблих захисників України є сонях.

Трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України, саме на полях соняхів, які вже поспіли. І саме під цими соняхами сотні захисників України загинули.

Вшанування пам’яті

Цього дня на всій території України заплановано проведення низки пам’ятних та національно-патріотичних заходів, зокрема Всеукраїнської акції пам’яті “Сонях”, передбачено приспущення Державного Прапора України, обмеження розважально-концертних заходів та трансляцій на телебаченні й радіо, покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань захисників України.

О 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Крім того, цього року планується встановлення зменшених копій державного прапора на усіх могилах захисників України та велопробігу ветеранів війни за маршрутом Ужгород – Маріуполь, а також ряд інших заходів.