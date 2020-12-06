Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил України. 6 грудня 1991 року Верховна Рада проголосувала за закони "Про оборону України" та "Про Збройні Сили України". За період незалежності українська армія зазнала значних змін.

Про це розповідають #Букви.

Після розпаду СРСР Україна успадкувала ядерну зброю і сучасні на той час зразки озброєння і військової техніки. Проте за час незалежності наша армія зазнала масових скорочень військовослужбовців, а ядерну зброю ми втратили.

На момент проголошення незалежності чисельність армії України становила 980 тис. осіб.

1993 році армію скоротили до 445 тис. З 1995 по 2000 роки – до 400 тисяч.

Найнижча чисельність була за часів президентства Віктора Януковича [25 грудня 2010 року – 22 лютого 2014] і міністра оборони Павла Лебедєва [24 грудня 2012 – 27 лютого 2014]. Тоді чисельність армії скоротилася до 184 тисяч у 2012-му і 165 тисяч у 2013 році. Пізніше Лебедєв анонсував суттєве скорочення особового складу.

У 2016 році Генеральна прокуратура оголосила в розшук колишніх міністрів оборони Павла Лебедєва та Михайла Єжеля. Єжелю інкримінували службову недбалість під час узгодження у 2011 році переліку військового майна Збройних сил, що підлягає відчуженню. При Павлові Лебедєву військового майна було продано на 217,47 млн ​​гривень.

У період з 1 березня 2005 по 2014 рік через дії міністрів оборони Збройні сили втратили 232 вертольоти, 832 танки, 714 ББТ, 4930 одиниць автомобільної техніки, 570,85 млн одиниць боєприпасів. Найбільших збитків було завдано керівництвом Міноборони у періоди 4 лютого 2005 – 18 грудня 2007, 18 лютого 2007 – 5 червня 2009, а також 8 лютого 2012 – 24 грудень 2012 р.

Російсько-українська війна

З початку вторгнення російських військ на схід України у 2014 році – 398 941 тис. українців отримали статус учасника бойових дій. Наприклад, за десять років війни СРСР в Афганістані (1979 – 1989 рр.) її учасниками стали близько 160 тис. українців.

За часи президентства Петра Порошенка армія почала зміцнюватися. А рівень довіри до неї виріс у три рази.

За даними Міноборони, середнє грошове забезпечення військовослужбовців у 2014 році починалося від 2 тисячі гривень, а у 2019 році — від 10-12 тисяч гривень.

Але Україна зазнала численних втрат на війні. Так, у сумнозвісних боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових загинуло, 40 – пропали безвісти. За підрахунками волонтерів Книги пам’яті загиблих за Україну, з 25 січня по 18 лютого 2015 на Дебальцевському напрямі загинули 268 українських військових з понад 30 підрозділів.

З травня 2017 року в усіх бойових частинах і підрозділах ЗСУ з’явилися військові капелани. Ця посада є у більшості армій світу. Вводячи аналогічну посаду в ЗСУ, Україна вивчила досвід Канади, Німеччини, Польщі, Великої Британії та США.

В Збройних силах проходять службу і працюють понад 23% жінок, це більше 58 тисяч.

Згідно з рейтингом міжнародної компанії Global Firepower (GFP), станом на 2020 рік, Україна посідає 27-е місце зі 138 найпотужніших армій світу. У 2018 році Україна займала 29-е місце.

День ЗСУ відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, розташованої в Києві в Парку Вічної Слави та божественною літургією за здоров’я військових та упокій загиблих.