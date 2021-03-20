Сьогодні, 20 березня, у всьому світі відзначається Міжнародний день щастя.

#Букви розповідають історію свята.

День був заснований Генеральною Асамблей ООН 28 червня 2012 року з метою підтримки ідеї, що прагнення до щастя є невід’ємним бажанням кожної людини на планеті і як нагадування урядам, щоб при підрахунку добробуту нації вони враховували також такі фактори, як рівень щастя, оскільки тільки економічні показники не дають об’єктивної картини.

Пропозицію щодо прийняття відповідної резолюції вніс на розгляд до Генеральної Асамблеї ООН у 2011 році індо-американець Джейм Ілай.

Він обрав день весняного рівнодення, як світове явище, що відчувається людством та позначає перший день весни в Північній півкулі, період оновлення і нових начал. Його пропозицію підтримали представники всіх 193 держав – членів ООН.

У 2015 році Організація Об’єднаних Націй прийняла 17 цілей в галузі сталого розвитку, спрямовані на викорінення бідності, скорочення нерівності та захист нашої планети – три ключових умови, необхідних для досягнення благополуччя і щастя.

У рейтингу щастя, який складає ООН, Україна посіла 69-е місце з 149. Найщасливішою країною вже четвертий раз стає Фінляндія. У рейтингу враховуються очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, корупція та інші фактори.