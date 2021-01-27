Сьогодні, 27 січня, в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цей день проголошено резолюцією Генасамблеї ООН від 1 листопада 2005 року в пам'ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.

Про це розповідають #Букви.

27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили полонених концтабору Аушвіц-Біркенау, що поряд з польским містом Освенцим.

Досі невідома точна кількість загиблих в Аушвіці, а все тому, що значну частину документів було знищено, та й самі німці не вели облік. Жертв відправляли в газові камери відразу після прибуття.

У сучасному світі цей концтабір став “символом” нацистських злочинів.

За офіційними даними, під час Голокосту було вбито 6 мільйонів євреїв, з них від 2,2 до 2,5 млн – на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні. Крім того, нацисти знищували ромів, поляків, гомосексуальних чоловіків та інших.

Україна на державному рівні вшановує загиблих під час Голокосту з 2012 року (постанова Верховної Ради від 5 липня 2011 року).

Асамблея ООН постановила оголосити 27 січня – дату звільнення табору смерті Освенцим – щорічним Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту.

У 1947 році на території табору було створено музей, який увійшов до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У цьому році в ООН заплановано низку заходів, присвячених пам’яті жертв Голокосту.

Голокост з давньогрецької перекладається як “всеспалення” й означає систематичне переслідування і знищення (геноцид) євреїв нацистською Німеччиною та колабораціоністами протягом 1933-1945 років.