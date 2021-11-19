Сьогодні північні циклони Volker та Ulrich впливатимуть на погоду більшості областей країни, тому варто очікувати на дощі, а подекуди навіть мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода буде хмарною, вітряною, трохи сірою та монотонною, але все ж таки, типовою для цієї пізньої осінньої пори. Щодо температури то вона поступово зростатиме, на вихідних очікується на нетривале потепління.

Зокрема, у західних областях помірний дощ, температура вночі прогнозується в межах 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; в Карпатах мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

На решті території вночі, крім півдня та сходу, місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень помірний дощ; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, у східних областях вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер в Україні південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.