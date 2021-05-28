Сьогодні, 28 травня, в Україні у рамках зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме тестування з математики.

Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Тестування розпочнеться о 09:50 і триватиме до 10:50. Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування у запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути і пройти процедуру допуску.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

На тестуванні потрібно мати із собою 2-3 ручки, пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту.

За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100–200 балів та– оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Зазначається, що учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.