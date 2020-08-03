Сьогодні, 3 серпня, вступають у силу правила зонального карантину: міста й райони розділено на чотири зони залежно від ситуації з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 31 липня визначила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19. До червоної зони буде віднесено: Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчевий рівень поширення коронавірусу буде встановлено в Луцькому та Любешівському районі Волинської області, в Івано-Франківську та Тисменицькому районі Івано-Франківської області, у Львові та Миколаївському, Пустомитівському та Перемишлівському районах Львівської області, місті Бережани та Бучацькому районі Тернопільської області.

Загалом до червоної, помаранчевої та жовтої зон потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької.

Для визначення, до якої із зон належить той чи інший регіон, будуть застосовуватися такі показники: завантаженість у лікарнях не більше 50% ліжко-місць, середня кількість проведених тестів – не менш 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування – не більше ніж 10%.

Перехід у ту чи іншу зону відбуватиметься за умови перевищення показників 5 днів поспіль.