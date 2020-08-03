Про це повідомляє пресслужба уряду.
Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 31 липня визначила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19. До червоної зони буде віднесено: Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.
Помаранчевий рівень поширення коронавірусу буде встановлено в Луцькому та Любешівському районі Волинської області, в Івано-Франківську та Тисменицькому районі Івано-Франківської області, у Львові та Миколаївському, Пустомитівському та Перемишлівському районах Львівської області, місті Бережани та Бучацькому районі Тернопільської області.
Загалом до червоної, помаранчевої та жовтої зон потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької.
Для визначення, до якої із зон належить той чи інший регіон, будуть застосовуватися такі показники: завантаженість у лікарнях не більше 50% ліжко-місць, середня кількість проведених тестів – не менш 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування – не більше ніж 10%.
Перехід у ту чи іншу зону відбуватиметься за умови перевищення показників 5 днів поспіль.
- Раніше повідомляли, що всупереч потраплянню Тернополя до червоної зони карантину місцева влада поки не має наміру посилювати обмеження, оскільки не бачить для цього підстав.