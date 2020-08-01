Всупереч включенню Тернополя до "червоної" зони карантину місцева влада поки не має наміру посилювати обмеження, оскільки не вбачає для цього підстав.

Про це поінформували в прес-службі Тернопільської міськради.

Згідно з повідомленням, показники захворюваності на коронавірус у Тернополі в останні дні пішли на спад і тримаються на низькому рівні.

“Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Тернопіль до “червоного” рівня епідемічної небезпеки, що мало б означати заборону пасажирських перевезень, роботи закладів сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних та реабілітаційних закладів тощо. Підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні”, – зазначається в повідомленні.

Так, станом на 1 серпня в місті:

• середня кількість ПЛР-тестувань становить 78,1 (показник повинен бути не менше 24);

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (нормальний показник – 11);

• показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (нормальний показник – 10).

У міськраді додали, що “червоний” рівень встановлюється в разі завантаженості лікарень більш ніж 75 %, але в Тернополі цей показник становить 46,89 %.

“Тому, з метою забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захищаючи права тернополян на працю та свободу пересування, міський голова Сергій Надал у понеділок, 3 серпня, скликає позачергову сесію міської ради, під час якої на розгляд депутатів буде винесене питання оцінки законності даної постанови щодо віднесення Тернополя до “червоної” зони”, – йдеться в повідомленні.

У міськраді уточнили, що з понеділка, 3 серпня, “підприємства, установи і організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі”.

Сам Надал у Facebook написав, що вважає рішення Центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки “суто політичним”.

“У мене є всі підстави стверджувати, що Тернопіль передчасно віднесли до червоної зони… У цей час у Києві та інших містах-мільйонниках працює метро і навіть проводяться концерти, вечірки. Невелике галицьке місто Тернопіль вирішили взяти в блокаду. Київські чиновники додумалися до того, що на нашому вокзалі заборонили зупинку поїздів далекого сполучення… Якщо рішення про посилення в Тернополі карантину буде залежати від обласної комісії, то я дуже сподіваюся, що їм вистачить розуму не приймати рішення про ізоляцію Тернополя. Коронавірус не пройде через місяць. Соціальна дистанція, гігієна рук рятують нас від захворювання. Я – проти дискримінації нашого міста чиновниками міністерств. Якщо ж не буде розуміння від Уряду, ми залишаємо за собою право звернутися до представників громадськості щодо захисту Тернополя в умовах економічної і політичної блокади”, – написав він.

На тлі цього в Міністерстві охорони здоров’я опублікували заяву голови МОЗ Максима Степанова, який запевнив, що в розподілі регіонів по зонам “немає ніякого політичного підтексту”. За словами міністра, визначення рівня поширення COVID-19 у кожному конкретному регіоні відбувається автоматично без впливу людського фактора.

Напередодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій територію України розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”.

До “червоної” зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, віднесли: Луцьк, Тернопіль, Кіцманський район (Чернівецька область).

Перехід буде проводитися з понеділка, 3 серпня.

У “червоній” зоні, зокрема, забороняються: регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто); відвідування закладів освіти; діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів та інше.