З 27 жовтня по 4 листопада Радянський Союз скоїв свій черговий кривавий злочин. Саме цими днями відбулися найактивніші розстріли усіх, хто на думку Сталіна чи партії, був ворогом СРСР. Понад тисяча осіб тоді загинули від пострілів офіцерів НКВД.

Місця масових поховань жертв радянського терору є по всій території колишнього СРСР. Одне з таких – Карельське урочище Сандармох, знайдене лише у 1997 році.

З 27 жовтня до 4 листопада – роковини кривавого злочину більшовицького режиму проти української інтелігенції, розстрілів у карельському урочищі Сандармох. Протягом цих дев’яти моторошних ночей режим знищив левову частку української культурної, політичної та наукової еліти 30-х років.

Ці макабричні 9 днів 1937 року стали одним із сумних символів Великого терору. Радянська тоталітарна машина знищувала усіх, хто міг бути в опозиції до неї. Саме за цей короткий час більшовики розстріляли найбільшу групу в’язнів – 1111 осіб. Серед них – 290 українців, яких згодом назвуть “розстріляним Відродженням”.

Сандармох – лісове урочище в Медвеж’єгорському районі Республіки Карелія площею близько 10 гектарів. Це місце обрали для убивств ще у 20-х роках XX століття, однак апогею репресії досягли саме у 30-х роках. Тоді урочище стало братньою могилою для майже 7 тис. розстріляних у 30-х роках органами НКВД.

На думку істориків, в урочищі Сандармох НКВД знищило загалом до 9,5 тисяч осіб 58 національностей та етнічних груп, представників десяти релігійних конфесій.

Керувати каральною операцією доручили Михайлу Матвєєву, заступнику начальника Ленінградського управління ОГПУ по адміністративно-господарській частині. Згідно з архівами, він особисто розстрілював в’язнів.

Відповідно до матеріалів російського дослідника Олександра Черкасова, смертників “готували” до страти у трьох кімнатах бараку в Медвежій Горі.

У першій агенти НКВД звіряли прізвище і роздягали людей, у другій – зв’язували, у третій кімнаті – били по голові дерев’яною “колотушкою”, аби людина знепритомніла.

Згідно з документами, найбільше було вбито на початку листопада – понад 900 осіб.

У ніч з 3 на 4 листопада поліг інтелектуальний і творчий цвіт української нації. Серед них – фундатор нового українського театру Лесь Курбас, прозаїк – Валер’ян Підмогильний, драматург, громадський і освітянський діяч, газетяр, редактор Микола Куліш, лідер “неокласиків”, поет, знавець і перекладач західноєвропейської та античної літератури, науковець Микола Зеров; історик, політичний діяч, академік ВУАН Матвій Яворський, український політик, громадський діяч, прем’єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ Володимир Чехівський.

27 жовтня 1997 у Сандармоху вперше провели Дні пам’яті. У них брала участь делегація з України. Тоді ж активісти встановили дерев’яний хрест.

2004 року Товариство української культури “Калина” коштом світової української діаспори спорудило гранітний козацький хрест “Убієнним синам України” (автори Микола Малишко та Назар Білик).