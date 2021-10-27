Місця масових поховань жертв радянського терору є по всій території колишнього СРСР. Одне з таких – Карельське урочище Сандармох, знайдене лише у 1997 році.

З 27 жовтня до 4 листопада – роковини кривавого злочину більшовицького режиму проти української інтелігенції, розстрілів у карельському урочищі Сандармох. Протягом цих дев’яти моторошних ночей режим знищив левову частку української культурної, політичної та наукової еліти 30-х років.

В усіх знайдених черепах в урочищі були кульові отвори; Джерело: архіви ФСБ

Ці макабричні  9 днів 1937 року стали одним із сумних символів Великого терору.  Радянська тоталітарна машина знищувала усіх, хто міг бути в опозиції до неї. Саме за цей короткий час більшовики розстріляли найбільшу групу в’язнів – 1111 осіб. Серед них – 290 українців, яких згодом назвуть “розстріляним Відродженням”.

290 представників еліти української нації 30-х років були тут убиті. “Убієнним синам України” – цей меморіал присвячений їм.

 

Сандармох – лісове урочище в Медвеж’єгорському районі Республіки Карелія площею близько 10 гектарів. Це місце обрали для убивств ще у 20-х роках XX століття, однак апогею репресії досягли саме у 30-х роках. Тоді урочище стало братньою могилою для майже 7 тис. розстріляних у 30-х роках органами НКВД.

На думку істориків, в урочищі Сандармох НКВД знищило загалом до 9,5 тисяч осіб 58 національностей та етнічних груп, представників десяти релігійних конфесій.

Невідомо кому належав цей череп, але він один із тисяч з характерним слідом “тут був офіцер НКВД”. Фото: Meduza

Керувати каральною операцією доручили Михайлу Матвєєву, заступнику начальника Ленінградського управління ОГПУ по адміністративно-господарській частині. Згідно з архівами, він особисто розстрілював в’язнів.

Відповідно до матеріалів російського дослідника Олександра Черкасова, смертників “готували” до страти у трьох кімнатах бараку в Медвежій Горі.

У першій агенти НКВД звіряли прізвище і роздягали людей, у другій – зв’язували, у третій кімнаті – били по голові дерев’яною “колотушкою”, аби людина знепритомніла.

Фото: архів ФСБ

Згідно з документами, найбільше  було вбито на початку листопада – понад 900 осіб.

У ніч з 3 на 4 листопада поліг інтелектуальний і творчий цвіт української нації. Серед них – фундатор нового українського театру Лесь Курбас, прозаїк – Валер’ян Підмогильний, драматург, громадський і освітянський діяч, газетяр, редактор Микола Куліш, лідер “неокласиків”, поет, знавець і перекладач західноєвропейської та античної літератури, науковець Микола Зеров; історик, політичний діяч, академік ВУАН Матвій Яворський,  український політик, громадський діяч, прем’єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ Володимир Чехівський. 

Пам’ятні фото Леся Курбаса і його друга та однодумця Миколи Куліша на місці їх імовірного розстрілу 3 листопада 1937 року; Фото: Бульвар Гордона

27 жовтня 1997 у Сандармоху вперше провели Дні пам’яті. У них брала участь делегація з України. Тоді ж активісти встановили дерев’яний хрест.

2004 року Товариство української культури “Калина” коштом світової української діаспори спорудило гранітний козацький хрест “Убієнним синам України” (автори Микола Малишко та Назар Білик).