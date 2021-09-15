Користувачів Facebook розізлив допис директорки Департаменту освіти і науки КМДА про те, як у Радянському Союзі було добре.

Згаданий допис директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олени Фіданян опублікувала у себе на сторінці в Facebook.

У ньому чиновниця сумувала за радянським минулим, в якому, згідно з її словами “не було COVID-19, не боялися пити воду з вуличних автоматів, користувалися багаторазовими склянками і їх не нищили вандали, пили воду з крану” тощо.

Під дописом коментатори не погодилися з Оленою Фіданян і нагадали їй, що в Радянського союзу була й інша сторона – кривавого тоталітарного режиму, який забрав мільйони людських життів:

Були ті, чиї спогади про радянське побутове минуле не були настільки радісними, як в авторки допису. Згадали відсутність елементарних засобів гігієни (особливо жіночої), і те, що в Радянському союзі був дуже поширений туберкульоз, тож не було нічого доброго в тому, що всі пили зі спільних стаканів:

Але найбільше коментарів були досить однотипними та наступного характеру: люди дивувалися, що це пише людина, яка причетна до освіти.