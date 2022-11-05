У суботу, 5 листопада, у семи українських областях застосовуватимуть графіки погодинних відімкнень електроенергії.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

Сьогодні погодинні графіки відключення електропостачання діятимуть для споживачів у таких областях як:

Київська та місто Київ

Чернігівська

Черкаська

Житомирська

Сумська

Харківська

Полтавська

Графіки погодинних відімкнень означають, що певна категорія споживачів в окремі години залишиться без електропостачання.

Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені регіональними обленерго заздалегідь. Їх можна переглянути на сайтах відповідних обленерго.

“Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо про розуміння та підтримку”, – йдеться у повідомленні.