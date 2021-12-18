Сьогодні, 18 грудня, на Михайлівській площі стартує культурно-мистецька кампанія «Щедрик: магія Різдва» / Shchedryk: celebrating Christmas magic». Вона розпочнеться концертом та яскравою анімацією на будівлі Дипломатичної академії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Концерт та анімація – перші заходи різдвяної кампанії, що триватиме до 16 січня 2022 року.

Під час концерту прозвучить відома мелодія «Щедрик» та інші українські різдвяні колядки та пісні у виконанні Злати Огнєвіч, KRUTЬ, Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, Національної заслуженої академічної капели України «ДУМКА», джазового вокального чоловічого секстету «MANSOUND» та інших виконавців.

“Англомовний варіант нашого Щедрика у ці дні лунає в усьому світі. МЗС ініціювало масштабну інформаційну кампанію, аби розказати іноземцям про цей різдвяний шедевр, який Україна подарувала світові. Як і сто років тому, Щедрик виконує дипломатичну місію: показує творчу, креативну та проактивну Україну, яка створює додану вартість для себе та інших. Така мета цілком відповідає і нашій Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Починаємо кампанію тут, у Києві, а вже наступного року вона помандрує до США”, – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Концерт 18 грудня триватиме з 18.00 до 23.00 години.

Він супроводжуватиметься 2D і 3D анімацією. На будівлі Дипломатичної академії України на Михайлівській площі представлять чотири історичні етапи Щедрика: язичницький період й український контекст пісні, європейський, американський період та сучасність. Відеомапінг транслюватиметься у вечірні години 18, 19, 25 та 26 грудня.

“Щедрик є одним з унікальних українських творів, який отримав всесвітнє визнання – українська мелодія, що стала символом різдвяних свят у всьому світі. WNISEF підтримує міжнародну культурно-мистецьку кампанію “Щедрик: магія Різдва” для того, щоб підвищити глобальну обізнаність про Україну, і таким чином сприяти створенню нових економічних можливостей для українців», – Ярослава Джонсон, Президент та головний виконавчий директор WNISEF.

Захід організовують Міністерство культури та інформаційної політики України разом з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та Міністерством закордонних справ України.

Кампанія продовжиться у новому році. 12 січня МЗС разом з партнерами представить мультимедійну інсталяцію в Довженко-Центрі. Виставка, що триватиме до 16 січня, мовою сучасного мистецтва, через використання звуку, проєкцій, анімацій, кінетичних об’єктів, розкаже історію Щедрика, точки перетину музичної композиції з історією України та світовою культурою.

Довідково: Щедрик – українська мелодія, яка стала символом різдвяних свят у всьому світі. Найбільше її знають у англомовному варіанті – Carol of the bells. З простої народної фольклорної мелодії український композитор Микола Леонтович створив світовий шедевр. Вперше Щедрик Леонтовича прозвучав 105 років тому, у грудні 1916-го, а вже за кілька років став інструментом української дипломатії тих часів і звучав у кращих концертних залах Чехословаччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Іспанії. Наступного року виповнюється 100 років з моменту, коли Щедрик з шаленим успіхом виконали на сцені Карнеґі Гол у Нью-Йорку. Після цього світове турне мелодії продовжилось у Мексиці, Бразилії, Аргентині, Уругваї, Кубі та Канаді.

Ознайомитись з усіма подіями кампанії можна тут.