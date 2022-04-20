Сьогодні, 20 квітня, в оточеному російськими військами Маріуполі запрацює гуманітарний коридор. З міста дозволять виїхати жінкам, дітям та людям похилого віку.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами чиновниці, оскільки у Маріуполі катастрофічна гуманітарна ситуація, сьогодні всі зусилля влади націлені на цьому напрямку.

Попередньо українська влада домовилась про гуманітарний коридор для жінок, дітей і людей похилого віку.

Збір заплановано на сьогодні, 20 квітня, на розі вулиць Таганрозької та 130-ої Таганрозької дивізії. Час збору – з 14:00.

Людей вивезуть за маршрутом Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

“Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями”, – зауважила Верещук.