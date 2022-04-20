Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За словами чиновниці, оскільки у Маріуполі катастрофічна гуманітарна ситуація, сьогодні всі зусилля влади націлені на цьому напрямку.
Попередньо українська влада домовилась про гуманітарний коридор для жінок, дітей і людей похилого віку.
Збір заплановано на сьогодні, 20 квітня, на розі вулиць Таганрозької та 130-ої Таганрозької дивізії. Час збору – з 14:00.
Людей вивезуть за маршрутом Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.
“Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями”, – зауважила Верещук.
- Нагадаємо, напередодні заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар закликав владу допомогти вивезти з Маріуполя цивільних, поранених та забрати тіла.