У п'ятницю 18 листопада в Україні застосовуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Водночас в "Укренерго" попередили, що є ймовірність додаткового застосування аварійних відімкнень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НЕК “Укренерго”.

За інформацією компанії. сьогодні в українських регіонах діятимуть погодинні графіки відключення електропостачання.

Водночас в “Укренерго” не відкидають можливість, що доведеться додатково застосовувати аварійні відімкнення для стабілізації енергосистеми.

“Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі”, – мовиться у заяві.

Через це енергетики вимушені вимикати електроенергію, щоб забезпечити стабільність енергосистеми.

Зауважимо. що під час аварійних відімкнень електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.