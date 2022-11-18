Про це йдеться у повідомленні пресслужби НЕК “Укренерго”.
За інформацією компанії. сьогодні в українських регіонах діятимуть погодинні графіки відключення електропостачання.
Водночас в “Укренерго” не відкидають можливість, що доведеться додатково застосовувати аварійні відімкнення для стабілізації енергосистеми.
“Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі”, – мовиться у заяві.
Через це енергетики вимушені вимикати електроенергію, щоб забезпечити стабільність енергосистеми.
Зауважимо. що під час аварійних відімкнень електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков журналістам 17 листопада, що ударами по енергетичній інфраструктурі РФ намагається примусити Україну до переговорів.