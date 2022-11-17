Вторгнення Москви в Україну продовжуватиметься незалежно від погодних умов, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков журналістам 17 листопада, оскільки сніг і низькі температури насуваються на країну.

Про це повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання про мільйони осіб, які залишилися без електрики після масових ракетних ударів по Україні цього тижня, Пєсков заявив, що так звана “військова спецоперація триває, і її продовження не залежить від кліматичних, погодних умов”.

За його словами, київська влада більше не бажає вести переговори. А якщо й так, то хочуть публічних переговорів, “яких у Москві не бачать”.

“Важко уявити публічні переговори, такого не існує. І тим більше з публічними переговорами в такій ситуації”, – сказав Пєсков.

Говорячи далі про те, чому мільйони цивільних страждають без електроенергії та тепла, Пєсков послався на “небажання української сторони розв’язувати проблеми, йти на переговори”.

Президент України Володимир Зеленський протягом місяців війни неодноразово заявляв, що Україна готова до дипломатичних переговорів з росіянами. Але на початку жовтня він підписав указ, що виключає будь-які переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Цей указ став відповіддю на самопроголошену РФ анексію територій на сході України після фіктивних референдумів.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному. У Києві про перші вибухи повідомили близько 15:34. Російські військові завдали ракетних ударів по Києву. За даними міської влади, ворог влучив в один із центральних районів.

Російські окупанти випустили по Україні близько ста ракет. Вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.

Попри те, що силами ППО збито більшість ракет, 15 об’єктів енергетичної інфраструктури зазнали пошкоджень в різних областях України. Саме через влучання ворожих ракет є відключення електроенергії у Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу по всій території України запровадили екстрені відключення світла.

Щобільше, український уряд попередив західних союзників про те, що очікується посилення нападів РФ на енергетичну інфраструктуру Україну найближчими днями, і що держава не має достатньо ключових компонентів для її відновлення.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що масовані ракетні обстріли українських міст “свідчать лише про слабкість Путіна”.