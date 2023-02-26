За даними синоптиків, у неділю, 26 лютого, на всій території Україні прогнозується невелика кількість опадів та помірна хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначено, що у південній частині, східних та Дніпропетровській областях очікується дощ. Температура повітря вночі буде складати 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині та в Криму місцями 13-18°.

Як повідомляють синоптики, на решті території прогнозується невеликий та помірний мокрий сніг і дощ. Вдень у північних областях – без істотних опадів. Температура повітря вночі – від 3° тепла до 2° морозу, вдень – 1-6° тепла. Також додається, що в Карпатах очікується сніг, температура впродовж доби – 1-6° морозу.

Наголошено, що вітер буде південно-західний, західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві сьогодні – хмарно. Вночі очікується невеликий мокрий сніг і дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі – від 3° тепла до 2° морозу, вдень – 1-6° тепла. У столиці – вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.